SPORTELLO BIOTESTAMENTO, INCONTRO AL CIRCOLO “PROMESSI SPOSI”

LECCO – Giovedì 22 alle 20.30 il Circolo Promessi Sposi di Lecco ospiterà un incontro informativo sul biotestamento, con assistenza ai cittadini.

Il diritto a redigere e depositare un biotestamento mediante le Disposizioni Anticipate di Trattamento è riconosciuto dalla legge italiana dal 2017, ma in pochi ne sono a conoscenza. Oltre alla rilevazione effettuata dalla Cellula Coscioni Lecco e dall’associazione L’Asino di Buridano nel marzo 2022, che evidenziava come solo lo 0.31% della popolazione della provincia di Lecco avesse depositato una DAT e come solo 7 comuni su 84 avessero una pagina del proprio sito internet con informazioni chiare e complete sul biotestamento, si aggiungono le continue richieste di assistenza alla compilazione che le nostre associazioni ricevono ogni volta che organizzano gazebo informativi o di raccolta firme.

Per questo motivo, grazie alla collaborazione tra la Cellula Coscioni Lecco e il Circolo Promessi Sposi, verrà attivato uno “Sportello Biotestamento” di assistenza ai cittadini di tutta la provincia. A introdurre l’iniziativa sarà una serata sul tema dei diritti in ambito fine vita, insieme a Massimo Rossi (avvocato e giornalista, già difensore di Marco Cappato nei processi “DJ Fabo” e “Davide Trentini”) e Virgilio Meschi (medico e presidente della Cellula Coscioni Lecco): appuntamento per giovedì 22 febbraio, alle ore 20.30, presso il Circolo Promessi Sposi di viale Lombardia 7 a Lecco.

Da quel momento in poi lo “Sportello Biotestamento” sarà attivabile su richiesta dei cittadini scrivendo una mail a cellulalecco@associazionelucacoscioni.it.