Consulenze notarili : Comune di Lecco e Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco hanno rinnovato lo sportello che offre gratuitamente ai cittadini consulenze notarili, di carattere informativo-orientativa su questioni collegate con la casa, come la compravendita e il mutuo, la successione, la donazione, l’usufrutto, la nuda proprietà e il testamento, gli amministratori di sostegno, il contratto di convivenza e le unioni civili. Il servizio è svolto su prenotazione, con cadenza quindicinale, il giovedì dalle 9 alle 12.30 .

I servizi prenotabili direttamente con le realtà coinvolte nelle attività di consulenza riguardano:

Sportello amianto : gestito dall’ Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco , lo sportello supporta questioni amministrative e di prevenzione della salute legate alla presenza di amianto, diritti per chi si ammala, informazioni su bandi regionali/nazionali per la rimozione dell’amianto. Le consulenze si svolgono il mercoledì dalle 9 alle 12 su prenotazione, telefonando al numero 329 0915734, oppure scrivendo a info@gruppoaiutomesotelioma.org

, il servizio offre supporto tramite uno psicologo per aiutare il soggetto a usare nel modo migliore le proprie risorse e capacità personali, anche a seguito delle condizioni createsi con la pandemia da Covid-19. Lo sportello è operativo , telefonando al numero 335 6735471. Sportello energia sostenibile : il Comune di Lecco attraverso la dottoressa Cristina Sabatino, offre consulenze in materia di efficienza energetica e uso delle fonti innovative, iniziative e bandi comunali, regionali e nazionali, agevolazioni e incentivi per l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile, detrazioni fiscali e conto termico, installazione impianti di produzione di energie da fonti alternative e acquisto di prodotti green mediante l’attivazione di gruppi di acquisto. Allo sportello, in programma ogni ultimo mercoledì del mese, si accede attraverso due modalità: la mattina, dalle 10 alle 13, il servizio è disponibile telefonando direttamente al numero 333 4314706; il pomeriggio, dalle 16 alle 19, il servizio è disponibile in presenza (escluso nel mese di agosto) per appuntamenti su prenotazione telefonando al servizio ambiente e rifiuti allo 0341 481342.

Tutte le specifiche delle consulenze gratuite, dei servizi a disposizione e delle modalità di prenotazione sono consultabili a questo collegamento.

“Ringrazio tutte le realtà che hanno scelto di mettersi a disposizione rispetto a temi di interesse e utilità pratica e concreta – sottolinea l’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante -. Spesso la prima difficoltà che si incontra in merito a situazioni particolari riguarda proprio il disorientamento, il non sapere a chi rivolgersi, il sentirsi soli. Grazie allo sportello polifunzionale, come Amministrazione desideriamo valorizzare queste opportunità gratuite per i nostri cittadini e potenziare la rete delle collaborazioni affinché ognuno possa trovare una prima risposta professionale alle proprie domande e una prima soluzione ai propri dubbi”.