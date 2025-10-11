SPRAY URTICANTE AL BERTACCHI: PANICO TRA STUDENTI E INSEGNANTI

LECCO – È stata una mattinata di panico quella vissuta oggi, sabato 11 ottobre, all’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado Bertacchi a Lecco. Poco prima delle 11:30 uno spray urticante, presumibilmente a base di peperoncino, è stato spruzzato all’interno di un’aula, causando malessere tra studenti e docenti presenti. In totale 26 le persone colpite: 24 studenti e 2 insegnanti.

Le condizioni si sono presto aggravate per alcuni, con irritazioni agli occhi, alla gola e difficoltà respiratorie. Quattro persone sono state ricoverate in codice verde, mentre altri hanno sperimentato fastidi meno gravi ma comunque significativi. Vista la natura dell’evento e l’ambiente confinato della scuola, è scattata una maxi emergenza con l’intervento immediato di ambulanze, automedica, infermieristica e perfino l’elisoccorso da Como, coordinati dalla centrale operativa Areu 118.

Le squadre dei Vigili del Fuoco erano presenti con personale NBCR specializzato nel gestire incidenti con sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche. Sul posto anche la Polizia che ha avviato accertamenti e ha ascoltato studenti e personale per identificare i responsabili dell’atto.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione data la presenza numerosa di studenti nell’istituto e la delicatezza del contesto scolastico, sottolineando la necessità di una vigilanza più attenta contro comportamenti potenzialmente pericolosi anche se apparentemente “goliardici”. La situazione è stata comunque riportata sotto controllo in tempi relativamente brevi grazie all’efficace azione di soccorso e ai protocolli di emergenza attivati.