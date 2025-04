SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO ALPINI DEL MEDALE PREMIATA IN REGIONE 

LECCO – Nella giornata di giovedì mattina 3 aprile, Regione Lombardia ha celebrato il 45° anniversario della Squadra Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale di Lecco. Una delegazione della squadra, guidata dal responsabile Mario Fusi, ha incontrato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa e l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori. All’incontro erano presenti anche il neoeletto presidente della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, Antonio Rusconi, e l’assessore Giovanni Bruno Bussola.

“Negli anni la squadra antincendio ha sempre garantito un intervento tempestivo ed efficace, contribuendo in modo fondamentale alla sicurezza del nostro territorio e alla salvaguardia del patrimonio naturale. La sua opera di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, svolta con grande dedizione e competenza, è un esempio di impegno civico e di amore per la montagna che merita di essere riconosciuto in questa importante ricorrenza” hanno dichiarato le istituzioni regionali.

Il presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle san Martino Antonio Rusconi ha espresso la propria soddisfazione per il riconoscimento concesso da Regione Lombardia. “Pur avendo assunto da pochi giorni il ruolo di presidente della Comunità Montana, posso dire di aver avuto conoscenza diretta in qualità di sindaco della preziosa realtà del Servizio Antincendio Boschivo nel territorio lecchese.

In particolare riconosco l’efficacia della gestione associata del servizio antincendio boschivo con la Provincia di Lecco e i Parchi Regionali, che si fonda sulla presenza di tecnici esperti e di volontari appassionati, preparati e legati al territorio” .