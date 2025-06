SS 36: CHIUSURE NOTTURNE E DEVIAZIONI NELLA GALLERIA DEL BARRO

LECCO – Dall’8 giugno al 10 luglio, la carreggiata nord della SS 36 del Lago di Como e dello Spluga, in direzione Sondrio, sarà chiusa al traffico per consentire il completamento del risanamento dei rivestimenti delle pareti interne della galleria Monte Barro. La chiusura sarà attiva esclusivamente nelle ore notturne, dalle 21 alle 5, nei giorni compresi tra domenica e giovedì, escludendo festivi e prefestivi. La limitazione interesserà tutti gli utenti della strada e sarà necessaria per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di risanamento.

Per effetto della chiusura, il traffico in direzione Sondrio verrà deviato lungo il seguente tragitto:

– Uscita obbligatoria allo svincolo Civate (km 44+400), con deviazione lungo la SS 639 fino alla rotatoria con il ponte Kennedy.

– Proseguimento lungo la SP 583, con rientro sulla SS 36 allo svincolo Pescate (km 49+100).

– Chiusura della rampa di ingresso alla carreggiata nord della SS 36 dallo svincolo di Oggiono (SP 51).

Per necessità operative, due piazzole di sosta all’interno della galleria Monte Barro saranno temporaneamente chiuse, garantendo comunque l’accessibilità ad almeno una piazzola e alle vie di fuga dei bypass.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.