SS 36, DUE INCIDENTI IN MENO DI 24 ORE A CIVATE

CIVATE – Non c’è pace per gli automobilisti in viaggio sulla Ss 36: nei pressi dello svincolo per Civate, dove ieri pomeriggio è avvenuto uno scontro tra auto che ha coinvolto 3 persone, intorno alle 8:30 di questa mattina si è verificato un altro incidente.

La dinamica dell’impatto è ancora da chiarire, ma nel sinistro, avvenuto questa volta in direzione sud, è coinvolta una persona di cui non sono note le generalità.

Allertati i vigili del fuoco e la polstrada di Lecco, sul posto è giunta in codice giallo un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio.

Aggiornamenti su questa pagina.