SS 36, INCIDENTE ALLO SVINCOLO DI CIVATE: CODE IN DIREZIONE NORD

CIVATE – Incidente intorno alle 17:15 di oggi, 29 luglio, sulla Ss 36, in direzione nord, all’altezza dello svincolo per Civate: per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate.

Coinvolte 3 persone, tra cui un 33enne e una 40enne: allertati i vigili del fuoco di Lecco e la polizia stradale, sul posto sono giunte in codice rosso un’auto medica e due ambulanze della Croce Verde di Bosisio e di Lariosoccorso Erba.

I soccorsi sono tuttora in corso, si segnalano code in direzione nord.

Aggiornamenti su questa pagina.