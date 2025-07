SS 36, INCIDENTE IN GALLERIA A LECCO: IL VIDEO

LECCO – Incidente poco prima delle 11 di questa mattina, 21 luglio, sulla Ss 36 a Lecco: nei pressi del sottopasso cittadino, in direzione nord nella galleria, un’auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il muro.

Coinvolto un uomo la cui età non è ancora nota: allertati la Polstrada e i vigili del fuoco di Lecco, sul posto è giunta in codice giallo un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio.

L’intervento di soccorso è tuttora in corso e si segnalano rallentamenti in direzione nord, aggiornamenti su questa pagina.