SS 36, OGGI E DOMANI CHIUSA LA RAMPA DEL BIONE IN DIREZIONE SUD

LECCO – Anas ha annunciato la chiusura della rampa di uscita dello svincolo Lecco Bione Sud sulla SS36, in direzione Milano, per consentire interventi di pulizia dei margini stradali. La misura comporterà modifiche temporanee alla circolazione e una deviazione obbligatoria verso lo svincolo successivo.

La prima chiusura è prevista oggi, giovedì 26 febbraio, dalle 9:30 alle 16, con una riapertura temporanea tra le 13:30 e le 14:30 per agevolare l’uscita degli studenti dalle scuole della zona. La seconda chiusura avverrà domani, venerdì 27 febbraio, dalle 9:30 alle 13:30, senza finestre di riapertura intermedia.

Durante le fasce di interdizione, i veicoli diretti verso Milano non potranno utilizzare l’uscita di Lecco Bione Sud e verranno deviati allo svincolo di Pescate Sud, da cui sarà possibile raggiungere la viabilità locale. Sono possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli interessati, soprattutto nelle ore di maggior traffico.

RedViab