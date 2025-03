SS 36: TAMPONAMENTI A CATENA A SUELLO, CODE VERSO LECCO

SUELLO – Grande incidente questa mattina intorno alle 7:30 sulla Ss 36: tra Annone, Suello e Civate, in direzione Lecco, un incidente avvenuto per cause ancora da chiarire ha causato tamponamenti a catena.

Almeno 13 le persone coinvolte, tanto che sul posto sono giunte, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e una di Lario Soccorso insieme ad un’auto medica.

I feriti, che vanno dai 18 ai 46 anni, fortunatamente non si trovano in condizioni gravi e sono stati trasportati negli ospedali di Erba e Lecco in codice verde.

A causa del sinistro, si registrano code e rallentamenti sulla statale in direzione Lecco.