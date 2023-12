SS36 “ATTRAVERSAMENTO”. CHIUSURE NOTTURNE DAL 18 AL 21 DICEMBRE

LECCO – Anas ha programmato gli interventi per il rifacimento della pavimentazione stradale della strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Lecco tra il km 50,300 e il km 55,100.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza ed agevolare i flussi di traffico, verrà predisposta la chiusura al traffico in orario notturno. Nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dal km 50,300 al km 55,100 in direzione Sondrio, nelle notti di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre dalle 21 alle 6.

Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato tra gli svincoli di Lecco Centro e Lecco Nord su viabilità comunale.