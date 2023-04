LECCO – Mattinata difficile in entrata e uscita da Lecco.

Oltre al caos nel collegamento con la Valsassina, si è registrato un tamponamento a catena sul Terzo Ponte, tre i veicoli coinvolti, sulla corsia nord in entrata per la città, mentre nell’altra canna, in uscita dal Barro direzione Milano, un mezzo pesante si è incastrato.

Inevitabili rallentamenti e lunghi incolonnamenti.