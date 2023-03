MANDELLO DEL LARIO – Un camion in fiamme causa rallentamenti sulla SS36 in direzione di Colico. Non risultano al momento persone ferite, l’invito naturalmente è quello di prestare la massima attenzione.

Nelle foto dei nostri lettori la situazione in galleria e lungo la Superstrada tra Lecco e Mandello. Il mezzo pesante è stato spostato in una piazzola di sosta a lato della 36.

Aggiornamenti non appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro