LECCO – La statale 36 chiude di notte. Anas ha infatti programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e il risanamento delle strutture interne delle gallerie Sornico e Ciserino, nel territorio comunale di Lierna.

Per contenere i disagi al traffico e, allo stesso modo, per consentite lo svolgimento dei lavori in sicurezza, le limitazioni saranno attive in orario notturno.

Nel dettaglio, la Statale 36 a partire dal 20 ottobre e fino all’1 dicembre, sarà inaccessibile ai veicoli dal km 75,300 al km 58,000 in direzione sud ovvero verso Lecco ogni venerdì notte dalle 21 alle 5, con chiusura contemporanea degli svincoli di Piona, Dervio e Bellano. Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato lungo la strada provinciale 72 tra gli svincoli di Bellano e Abbadia.