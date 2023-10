LISSONE – Per consentire di eseguire in piena sicurezza gli interventi di manutenzione dei giunti di dilatazione lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, a partire da lunedì 9 ottobre e fino a venerdì 27 ottobre è prevista la chiusura al traffico della rampa di uscita dello svincolo di ‘Monza Viale Elvezia – Lissone sud‘, per chi procede sulla carreggiata in direzione Milano.

“Al fine di mitigare il più possibile i disagi al traffico, la limitazione sarà in vigore solo in orario notturno, ovvero dalle 21 alle 6 del giorno successivo”. Inoltre, durante il fine settimana la rampa sarà riaperta al traffico senza limitazioni.

Durante la chiusura la circolazione in uscita dalla SS36 potrà utilizzare, in alternativa, gli svincoli di Muggiò e di Monza Centro.