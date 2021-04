LECCO – Avanzano sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” gli interventi per il risanamento delle pavimentazioni.

A partire dal 6 aprile e fino al 16 aprile, dalle 21 alle 6, verrà istituito il senso unico alternato tra i chilometri 53,260 e 55,055, lungo la rampa che collega lo svincolo di “Lecco Malgrate” e il centro abitato di Lecco.

Inoltre, verranno chiusi al traffico in entrambe le direzioni gli svincoli in entrata ed in uscita tra i chilometri 54,400 e 55,055, dal 13 aprile al 16 aprile nella stessa fascia oraria.