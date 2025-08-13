SS36, FERRAGOSTO AD ALTA TENSIONE: ATTESI OLTRE 12 MILIONI DI SPOSTAMENTI

ROMA – La Statale 36 del lago di Como e dello Spluga si prepara a vivere un Ferragosto di traffico intenso. E saranno oltre 12 milioni i veicoli previsti lungo le principali arterie italiane. La direttrice lombarda sarà uno snodo fondamentale per chi raggiunge le montagne e per chi rientra in città dopo le vacanze. Anas segnala “bollino rosso” da giovedì 14 a domenica 17 agosto, con attenzione puntata sulle ore pomeridiane e serali.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti agevolerà il flusso, ma le code restano probabili soprattutto nei pressi dei centri abitati e agli snodi principali. L’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme, rinnova l’appello: “Mai al volante con il cellulare, la prudenza salva la vita”. Saranno attivi oltre 2.500 operatori tra tecnici e personale di monitoraggio, con quasi il 90% dei cantieri sospesi fino all’8 settembre per alleggerire la viabilità.

Anas raccomanda di pianificare le partenze, rispettare i limiti e consultare le informazioni traffico prima di mettersi in viaggio: sicurezza e serenità sono la priorità anche sul “salotto” stradale del lago di Como.

RedViab