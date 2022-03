LECCO – Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria per la posa della segnaletica sul ponte Manzoni lungo la carreggiata sud della Strada Statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” nel tratto compreso tra il km 55,700 e il mm 44,400, in provincia di Lecco.

Verrà predisposta la chiusura al traffico della statale dallo svincolo Lecco Nord (km 55,700) allo svincolo di Civate (km 44,400), direzione Milano, a partire dalle 22 del 9 marzo fino alle 5 del giorno successivo.

Il percorso alternativo si svilupperà all’interno della viabilità del comune di Lecco e nello specifico i veicoli provenienti da Sondrio lasceranno la Statale 36 al km 55,700 (uscita svincolo Lecco Nord) e proseguendo in direzione Milano all’interno del percorso cittadino del comune di Lecco, riprendendo la Statale al km 44,400 (ingresso svincolo Civate) percorrendo la Strada Statale 639 “dei Laghi di Pusiano e di Garlate”.

Inoltre, a seguito della chiusura del tratto verranno chiusi gli ingressi alla statale di via Pergola e Bione, il tratto della Statale 36 Racc direzione sud da Ballabio a Lecco e gli ingressi, sempre alla Statale 36 Racc, di via Poggi, via Pergola ed Ospedale.