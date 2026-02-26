SS36, OGGI E DOMANI CHIUSA LA RAMPA D’USCITA LECCO BIONE VERSO MILANO

LECCO – Anas ha disposto la chiusura temporanea della rampa di uscita dello svincolo di Lecco Bione Sud lungo la SS36 in direzione Milano, “per consentire interventi di pulizia e manutenzione dei margini stradali”.​

Il provvedimento sarà in vigore oggi, giovedì 26 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 16, con una riapertura temporanea programmata dalle 13.30 alle 14.30 per agevolare l’uscita dal lavoro e dalle scuole e ridurre i disagi alla circolazione locale. Domani, venerdì 27 febbraio, la chiusura della rampa è invece prevista dalle 9.30 alle 13.30.[stradeanas]​

Durante le fasce di interdizione al traffico, i veicoli provenienti da nord e diretti verso Milano non potranno utilizzare l’uscita di Lecco Bione Sud e dovranno proseguire lungo la statale fino allo svincolo successivo di Pescate Sud, dove sarà possibile immettersi sulla viabilità ordinaria e rientrare poi verso Lecco in base alla propria destinazione. Anas raccomanda agli automobilisti di programmare per tempo gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica temporanea in prossimità del cantiere e moderare la velocità in transito nel tratto interessato dai lavori.​

RedViab