PERLEDO – A causa di un incidente avvenuto in prossimità della galleria Fiumelatte Sud, sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” si registra traffico rallentato in direzione sud/Lecco all’altezza di Perledo. La viabilità è temporaneamente indirizzata sulla corsia di sorpasso.

Per cause in corso di accertamento è rimasta coinvolta un’autovettura che ha sbandato autonomamente.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione del sinistro e per consentire il ripristino della regolare viabilità in tempi brevi.

Immagine di repertorio