LECCO – Domani, venerdì 17 marzo, per consentire lo svolgimento della manifestazione “St. Patrick day”, dedicata alla festa di San Patrizio, sarà istituito dalle 19 all’1 del 18 marzo il divieto di transito veicolare in via Nava, nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini, e in via Parini nel tratto compreso tra il civico 11 e via Nava. E il doppio senso di marcia per i residenti in via Nava, nel tratto compreso tra via Sirtori e via Parini, per consentire loro di raggiungere le rispettive abitazioni.

Istituiti inoltre dalle 10 del 17 marzo alle 2 del 18 marzo il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio riservata ai residenti di via Nava di fronte al civico 9 e il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli muniti di contrassegno) in via Parini sul lato dei civici dispari, dal civico 19 all’intersezione con via Nino Bixio e in via Bixio, nel tratto tra via Parini e via Manara.