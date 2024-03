ST PATRICK’S DAY E SPRING RUN: VIABILITÀ MODIFICATA NEL FINE SETTIMANA

LECCO – Sabato 16 marzo e domenica 17 marzo, per consentire lo svolgimento della manifestazione “St. Patrick’s day”, sarà istituito dalle 19 alle 24 del 16 marzo, e dalle 18 alle 24 del 17 marzo, il divieto di transito nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini, e in via Parini nel tratto compreso tra il civico 9 e via Nava, e il doppio senso di marcia per i residenti in via Nava, nel tratto compreso tra via Sirtori e via Parini, per consentire loro di raggiungere le rispettive abitazioni. Istituiti inoltre dalle 10 di sabato 16 marzo alle 24 del 17 marzo il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio riservata ai residenti di via Nava di fronte al civico 9. A questo collegamento è possibile consultare il provvedimento viabilistico.

Domenica 17 marzo inoltre, per consentire lo svolgimento della competizione sportiva “Spring Run Lecco”, sarà istituito dalle 7 alle 19 il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto i veicoli autorizzati muniti di contrassegno “organizzazione evento” in via Zelioli, nel tratto da via Olivieri all’area di parcheggio adiacente la scuola elementare e nell’area di sosta civico 14, e dalle 11 alle 18 il divieto di transito su tutte le strade interessate dalla competizione sportiva riportate al seguente link. Infine, sarà istituito un restringimento di corso Bergamo nel tratto da via Martelli a via Monfalcone nella corsia di marcia in direzione Lecco centro, mediante delimitazione con idonea segnalazione.