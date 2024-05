STAGE A LECCO PER LA NAZIONALE UNDER 22 DI PALLAVOLO FEMMINILE

LECCO – Da martedì 14 a giovedì 23 maggio, lo stage della nazionale U22 femminile fa tappa a Lecco. In programma anche amichevoli con altre nazionali.

Oltre una settimana di allenamenti e di partite, in un territorio particolarmente legato alla pallavolo, per riprendere l’attività sportiva dopo la fine dei campionati. Pallavolo Picco Lecco ospita la Nazionale femminile U22 per uno stage da martedì 14 a giovedì 23 maggio. Il programma prevede l’arrivo delle atlete nel primo pomeriggio del 14 maggio con una seduta pesi e un allenamento tecnico dalle 16 alle 19. Il 15 e il 16 sono previste due allenamenti congiunti con la Purdue University Women’s Volleyball, squadra appartenente alla Purdue University, con sede a West Lafayette in Indiana rispettivamente alle 19.30 e alle 16. Da segnalare inoltre la doppia sfida con la Pennsylvania State University Women’s Volleyball, squadra appartenente alla Pennsylvania State University, con sede a State College prevista per domenica 19 alle 19.30 e lunedì 20 alle 16. Lo stage si chiuderà il 22 maggio con l’University of Minnesota Women’s Volleyball, squadra appartenente alla University of Minnesota, con sede a Minneapolis e l’ultima seduta pesi la mattina successiva.

“Siamo onorati che la dirigenza italiana femminile della Nazionale abbia scelto Lecco come stage degli allenamenti U22. Il volley italiano sta vivendo un periodo di grande splendore dopo la finale della champions league tutta Italiana con la vittoria di Conegliano, accanto alle vittorie delle coppe Europee – commenta Dario Righetti, presidente Pallavolo Picco Lecco -. Questa esperienza sarà utile anche in ottica formativa per gli allenatori del territorio che vorranno assistere agli appuntamenti”.

“Lecco si conferma città di riferimento per lo sport di alto livello: dopo aver ospitato le due amichevoli della Nazionale U19 di Futsal contro la Spagna, è un vero piacere accogliere lo stage della Nazionale U22 femminile di pallavolo per un’intera settimana, accolta e ospitata dalla Picco Lecco, cui va il nostro ringraziamento – è il commento del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Lecco è molto legata a questo sport soprattutto grazie alla presenza di una società attrattiva e stimata come la Picco Lecco che, negli ultimi due anni, sta regalando a tutti noi lo spettacolo della A2″.

“E’ una grande soddisfazione poter ospitare una delegazione nazionale nel nostro territorio – aggiunge Massimo Sala, presidente comitato Fipav Milano-Monza-Lecco -. Il nostro obiettivo è promuovere grandi eventi su tutti i nostri territori e dare supporto alle attività delle società. Questo stage ha due grandi pregi: si svolgerà a Lecco e si tratta di un evento giovanile. Il nostro obiettivo è puntare su attività qualitativamente importanti”.