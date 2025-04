STAGIONE RECORD PER IL RUGBY LECCO U16, CONCLUDE IMBATTUTA

LECCO – Annata fantastica quella disputata dai ragazzi del Rugby Lecco Under 16: i giovani atleti, guidati dall’allenatore Filippo Valentini, hanno chiuso la stagione imbattuti, vincendo anche l’ultima partita contro i temibili ragazzi del Brixia.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI U16 – BRIXIA RUGBY U 16: 30 – 19

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI U16: Viero, Casartelli, Pinetti, Passero, Damiani, Bonaiti, Fumagalli, Montalto, Meroni, Guerreschi, Aiello, Arrigoni, Slamah, Melissari, Barbieri. A DISPOSIZIONE: Salerno, Presta, Mastropaolo, Harizi, Fusi, Carraro, Belgeri.

Allenatore: Valentini Filippo.

MARCATORI:

1°Tempo

– Meta di Meroni non trasformata da Bonaiti

– Meta di Viero non trasformata da Bonaiti

– Meta di Brixia trasformata

– Meta di Casartelli non trasformata da Bonaiti

– Meta di Brixia non trasformata

Parziale 1°Tempo

Lecco 15

Brixia 12

2°Tempo

– Meta Brixia trasformata

– Meta di Damiani non trasformata da Bonaiti

– Meta di Meroni non trasformata da Bonaiti

– Meta di Arrigoni non trasformata da Bonaiti