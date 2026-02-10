STALKING CONDOMINIALE, CONDANNATO 49ENNE A TRE ANNI E OTTO MESI

LECCO – Si è concluso oggi pomeriggio il processo nei confronti di M.M., 49 anni con residenza in un condominio di via Giusti a Lecco, che doveva rispondere davanti al giudice Martina Beggio di stalking e lesioni aggravate nei confronti di alcuni inquilini che si sono costituiti parte civile nel processo.

I fatti risalgono tra il 2023 e l’inizio di gennaio 2024 con i carabinieri che erano intervenuti nel condominio del rione Belledo per insulti e minacce, anche a sfondo omofobo. Il 49enne metteva la musica ad altissimo volume, c’erano schiamazzi notturni e avrebbe utilizzato spray urticante contro i vicini. In un episodio aveva anche aggredito con un ombrello un condòmino che aveva dovuto ricorrere alle cure mediche, con una prognosi di 10 giorni.

La Procura al termine della discussione ha chiesto per l’uomo due anni e tre mesi, mentre il difensore del 49enne, l’avvocatessa Ilaria Guglielmana, ha chiesto l’assoluzione perché la situazione era reciproca tra gli inquilini e dai buoni rapporti di vicinato il 49enne – causa la presunta ostilità di alcuni – aveva cambiato atteggiamento.

Il giudice Beggio nel pomeriggio ha letto la sentenza, con la condanna del 49 enne a tre anni e otto mesi e il risarcimento nei confronti delle parti civili per quasi 40mila euro.

A.Pa.