STALKING, RESPINTA ISTANZA DI MORGAN: OFFERTO UN RISARCIMENTO “INCONGRUO”

LECCO – Respinta l’istanza di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Morgan perché il risarcimento avanzato dal cantautore “non è congruo”. Il giudice monocratico del tribunale di Lecco Martina Beggio ha indicato un risarcimento congruo non inferiore ai 100mila euro, mentre Morgan aveva avanzato nell’udienza dello scorso luglio la possibilità di risarcire la parte lesa con 15mila euro.

Morgan secondo l’accusa avrebbe tormentato la sua ex, la cantautrice di Merate Angelica Schiatti, con continui messaggi e telefonate per mesi tra il 2020 e il 2021, e l’avrebbe pure diffamata in una chat di gruppo.

Il giudice Martina Beggio ha spiegato le motivazioni in cui ha respinto la richiesta avanzata dall’avvocato Rossella Gallo, difensore di Morgan, sulla questione di legittimità costituzionale legata al reato di stalking che non consente al giudice di procedere all’estinzione del reato quando viene attuata una condotta riparatoria considerata ‘congrua’ come un risarcimento. Angelica Schiatti avrebbe avanzato una pretesa risarcitoria pari a 150mila euro. Oggi il giudice ha indicato come “congruo” un risarcimento di 100mila euro. I difensori di Morgan hanno chiesto tempo, per definire con Morgan l’eventuale assenso al risarcimento con una “offerta congrua”.

La nuova udienza è fissata al 4 novembre, in quell’occasione sarà definito il percorso giudiziario: o ci sarà il risarcimento oppure sarà avviato il processo.