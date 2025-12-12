STALLI RIDIPINTI IN PIAZZA MAZZINI, RAFFICA DI AUTO RIMOSSE

LECCO – Brutta sorpresa per alcuni cittadini che questa mattina hanno incautamente parcheggiato la loro auto in piazza Mazzini: a causa dei lavori di ridipintura degli stalli, previsti nella giornata di oggi e segnalati da appositi cartelli, la Polizia Locale ha rimosso con il carroattrezzi diversi veicoli che non avrebbero permesso le operazioni. Questa azione rientra nel piano di ridefinizione delle strisce a bordo strada, che prevede la trasformazione degli spazi riservati ai residenti in stalli blu, utilizzabili anche per la sosta a pagamento.

Il nuovo sistema, introdotto il 1° gennaio 2024, unifica le tipologie di parcheggio e amplia le possibilità per i residenti, che possono sostare gratuitamente sia negli spazi contrassegnati da strisce gialle sia in quelli blu, all’interno della propria zona di riferimento.

Dopo gli interventi già realizzati in via Cairoli, via Carlo Cattaneo e via Marco D’Oggiono, da oggi, venerdì 12 dicembre, i lavori interessano piazza Mazzini, dall’intersezione con via Cattaneo fino al civico 23 (tariffa fascia C2), e l’area di fronte ai civici dal 3 al 13 (tariffa fascia C1), oltre a via Resinelli (fascia C1).

Il calendario prevede ulteriori interventi nei primi mesi del 2026.

