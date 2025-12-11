STALLI RISERVATI: NUOVE STRISCE BLU IN PIAZZA MAZZINI E VIA RESINELLI

LECCO – Prosegue la ridefinizione delle strisce a bordo strada che delimitano gli stalli di sosta riservati ai residenti, che diventano di colore blu e potranno essere utilizzati anche per la sosta a pagamento.

Il nuovo sistema, che unifica le due tipologie, ha anche ampliato le possibilità dei residenti di sostare gratuitamente nelle zone di riferimento, dal momento che dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio del 2024, consente loro di usufruire indistintamente e gratuitamente sia degli spazi di sosta gialli, sia di quelli blu.

Dopo via Cairoli, via Carlo Cattaneo e via Marco D’Oggiono (realizzate lo scorso anno) a partire da domani, venerdì 12 dicembre saranno ridipinti gli stalli di sosta presenti in piazza Mazzini dall’intersezione con via Cattaneo al civico 23 (tariffa fascia C2) e di fronte ai civici dal 3 al 13 (tariffa fascia C1) e in via Resinelli (tariffa fascia C1).

A partire dal 12 gennaio saranno interessate via Parini, via Nino Bixio e via Luciano Manara, mentre a febbraio e marzo via Nava, il parcheggio antistante il Pub Shamrock, via Torri Tarelli e via Sirtori.

Negli stalli blu (così come negli stalli ancora contrassegnati dalle strisce gialle) possono sostare anche tutti gli automobilisti muniti di contrassegno S – Sosta (precedente contrassegno ST di colore giallo e S-ZPRU di colore verde). La sosta è loro consentita senza limitazione oraria, secondo quanto indicato della segnaletica in loco, nella zona di appartenenza/residenza (Ztl centro, Apu Centro, via Balicco, piazza Stazione, Zpru centro, Zpru Pescarenico e Zpru Germanedo).