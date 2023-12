STANCO DELLA COMPAGNA, EVADE DAI DOMICILIARI: CONDANNATO DI NUOVO

OLGINATE – La vicenda che coinvolge un personaggio noto alle cronache e residente a Olginate, che sta scontando in famiglia la pena per una sentenza passata in giudicato, è alquanto curiosa: il 40enne, stanco della donna che aveva al fianco durante i domiciliari, si è presentato ai carabinieri della Stazione di Olginate raccontando la storia e chiedendo di trovargli una nuova collocazione abitativa.

Al di là della richiesta, alquanto suggestiva, i carabinieri con tanto di legge alla mano gli hanno contestato l’evasione dai domiciliari e oggi l’uomo è comparso in tribunale a Lecco davanti al giudice Paolo Salvatore che gli ha inflitto altri 8 mesi di carcere.

RedGiu