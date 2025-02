STASERA A CALOLZIO LA TRAGEDIA DIMENTICATA DEL “CONTE ROSSO”

CALOLZIOCORTE – Questa sera, lunedì 10 febbraio alle 21, il cinema Auditorium di Calolzio ospiterà la proiezione del documentario “La notte del Conte Rosso”, in compagnia dei registi Mario Bonetti e Giovanni Zanotti e dell’attore Marco Montagnani.

Al termine della proiezione si terrà un breve dibattito con i registi e con l’attore.

Il 24 maggio 1941, il piroscafo Conte Rosso, una nave transatlantica requisita dal regime fascista in tempo di guerra, fu affondato da un sottomarino britannico al largo di Siracusa. 1297 soldati morirono in mare quella notte. Fu una delle più grandi catastrofi nella storia della Marina Italiana. Questa tragedia fu insabbiata dal regime fascista, tanto che fu quasi dimenticata. Corrado Codignoni, 103 anni, è l’ultimo sopravvissuto sulla nave quella notte… Il suo racconto, insieme a quello dei familiari delle vittime, è un racconto scioccante di ricordi, coraggio e lacrime. La notte del Conte Rosso è la notte dell’uomo, è il tramonto dei valori patriottici del ‘900. È la storia di giovani soldati morti in mare prima di poter vedere il fronte. È il trionfo della vita, negli occhi eccitati di coloro che sono stati salvati. È un racconto commovente che presenta la guerra per ciò che è davvero: un enorme pezzo di spazzatura.

Il documentario ha una durata di 54 minuti. A questo link è possibile leggere la scheda del film, qui sotto il trailer.

Biglietti 6 euro – Ridotti 4 euro.

Parcheggi: Oratorio, piazza Mercato, via Buliga, via Martiri della Libertà (ex ASL).

Cinema Auditorium tel. 0341 635820 – Uffici Parrocchiali tel. 0341 635811 dalle 9 alle 16.

Per informazioni visitare il sito https://calolziocorte.18tickets.it