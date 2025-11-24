STASERA A CIVATE “CASSANDRA”, IN SCENA LA GUERRA DI TROIA

CIVATE – Lunedì 24 novembre alle 21, l’Aula Magna “Rino Mauri” di Civate accoglierà “Cassandra”, uno degli appuntamenti del Festival Terra e Laghi 2025, rassegna internazionale di teatro che da anni porta sul territorio spettacoli di grande qualità artistica. L’ingresso è libero.

Cassandra è uno spettacolo intenso, ricco di contenuti attuali e di forte impatto emotivo, che pone al centro il tema dell’ascolto – o meglio, del mancato ascolto. Attraverso una narrazione che unisce teatro, danza e musiche epiche, la pièce ripercorre la vicenda della profetessa troiana condannata a vedere il futuro senza poter essere creduta, simbolo eterno della solitudine di chi tenta di far emergere la verità con la propria voce.

La messinscena racconta la guerra di Troia attraverso le gesta dei grandi eroi – Achille, Ulisse, Ettore – alternate ai moniti e ai lamenti delle figure femminili dell’Iliade: Ecuba, Andromaca e Cassandra. Sullo sfondo, il rapimento di Elena da parte di Paride e la successiva vendetta di Menelao, affiancato dal fratello Agamennone nella conquista di Troia. Un racconto che restituisce in forma scenica la complessità, il mito e il significato profondo delle vicende omeriche.

INFORMAZIONI SPETTACOLO:

– Titolo: CASSANDRA

– Luogo: Aula Magna “Rino Muari” in via A. Longhi

– Con: Silvia Priori

– Ancella: Arianna Rolandi

– Musiche: Marcello Franzoso

– Scene: Luigi Bello

– Costumi: Maria Barbara De Marco

– Testo e regia: Silvia Priori

Per informazioni sul Festival Terra e Laghi 2025 e sugli spettacoli in programma è possibile consultare i canali ufficiali di Teatro Blu, www.teatroblu.it