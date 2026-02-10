STASERA A LECCO LA TESTIMONIANZA DI CARITAS GERUSALEMME IN PALESTINA

LECCO – Caritas Gerusalemme ha offerto, durante la recente guerra tra Hamas e Israele, assistenza umanitaria ad almeno 30 mila persone tra Gaza e Cisgiordania, proseguendo in un contesto di enorme violenza e drammaticità l’opera che da decenni conduce nei territori di Terra Santa. L’organismo del Patriarcato cattolico Latino, supportato dalla rete internazionale Caritas (inclusa Caritas Ambrosiana), negli ultimi due anni ha puntato soprattutto sull’assistenza sanitaria di base e d’urgenza, ma promuove anche interventi di riabilitazione e sviluppo ed esperienze di dialogo e riconciliazione tra cittadini e comunità palestinesi e israeliani.

Anton Asfar, segretario generale di Caritas Gerusalemme da settembre 2022, sarà ospite di Caritas Ambrosiana, questa settimana, per raccontare il lavoro dell’organismo che dirige e offrire un’autorevole testimonianza sulla situazione sociale e umanitaria nei territori di Terra Santa.

Lo farà in occasione degli incontri pubblici “Ricostruiranno sulle rovine”: appuntamento martedì 10 alle 20:45 presso l’auditorium della Camera di Commercio di Lecco, mercoledì 11 a Milano (10:30, sede di Caritas Ambrosiana) e Varese (18, Convento dei Capuccini).

Le interviste ad Asfar verranno accompagnate dagli interventi di Fatena Mohanna (Caritas a Gaza) e altri testimoni.

Sarà un’occasione unica per conoscere direttamente una delle realtà più difficili in cui Caritas cerca di essere accanto a chi sopporta sofferenze inaudite e subisce continue ingiustizie.

La partecipazione in presenza è aperta a tutti.