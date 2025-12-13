STASERA AL BIONE PICCO LECCO CERCA IL RISCATTO CONTRO PROMOBALL FLERO

LECCO – Dopo la prova in chiaroscuro di sabato scorso contro Trescore, Orocash Picco Lecco è pronta a tornare sul taraflex del Centro Sportivo Bione questa sera, sabato 13 alle 21, con la voglia di riscatto e la determinazione di chi non vuole lasciare nulla di intentato. Le ragazze biancorosse hanno lavorato intensamente in settimana per correggere le sbavature emerse nell’ultima uscita e per ritrovare quella continuità di gioco che rappresenta la chiave per affrontare al meglio le sfide di questo campionato.

“La prossima avversaria sarà Promoball Sanitars, formazione che vive una situazione di classifica complicata e che arriverà a Lecco con il chiaro obiettivo di conquistare punti preziosi in chiave salvezza – precisa Federico Belloni, coach di Orocash Picco Lecco -. Una squadra che, proprio per la delicatezza della sua posizione, scenderà in campo con grande determinazione e spirito combattivo, pronta a lottare su ogni pallone e a rendere la vita difficile alle nostre atlete. Per questo motivo sarà fondamentale affrontare la gara con la massima concentrazione, senza cali di tensione e con il giusto atteggiamento fin dal primo scambio”.

Orocash Picco Lecco sa bene che partite come questa non ammettono distrazioni: serviranno lucidità, compattezza e la capacità di trasformare la voglia di riscatto in energia positiva. La squadra è consapevole che il sostegno del pubblico potrà fare la differenza. L’entusiasmo dei tifosi lecchesi, sempre calorosi e vicini alle ragazze, rappresenta una spinta decisiva per ritrovare fiducia e slancio, trasformando il Bione in un fortino difficile da espugnare.

RedSpo