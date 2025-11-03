STASERA IL MERCATO IN COMMISSIONE: LA PROPOSTA DI CAMBIA CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Novità in previsione della Commissione Garanzie Statutarie convocata per questa sera a Calolziocorte. Al centro del dibattito, la disciplina del mercato settimanale in caso di festività infrasettimanali, con particolare riferimento alla ricorrenza di San Martino dell’11 novembre. Il gruppo civico Cambia Calolzio ha colto l’occasione per presentare una proposta di modifica all’articolo 5 del regolamento comunale, con l’obiettivo di tutelare la continuità del servizio e valorizzare le opportunità economiche per gli operatori.

La proposta nasce anche in risposta alle recenti polemiche sollevate dal capogruppo Diego Colosimo, che ha inoltre criticato la maggioranza per non aver coinvolto i rappresentanti delle categorie nella discussione in Commissione.

Attualmente, il regolamento prevede che, in caso di festività infrasettimanale, il mercato venga anticipato alla prima giornata feriale utile, salvo deroga motivata da parte della giunta. Una norma che, secondo Cambia Calolzio, risulta troppo rigida e penalizzante, soprattutto in occasione di festività che potrebbero rappresentare un’opportunità di maggiore afflusso e vendite.

La proposta di modifica presentata dal gruppo civico ribalta l’impostazione attuale: “Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale legalmente riconosciuta, il mercato si svolge regolarmente, salvo che la giunta comunale, con atto motivato e previo confronto con i rappresentanti degli operatori commerciali, disponga diversamente per comprovate esigenze di ordine pubblico, sicurezza o organizzazione del servizio”.

“Tale formulazione – secondo Cambia Calolzio – pone al centro il principio della continuità del servizio e il rispetto delle esigenze degli operatori, garantendo al contempo alla giunta la possibilità di intervenire, con atto motivato, solo nei casi in cui sussistano effettive necessità.

Il gruppo Cambia Calolzio auspica che la proposta venga discussa con spirito costruttivo e in un’ottica di collaborazione istituzionale, aprendo la strada a un regolamento più flessibile e aderente alla realtà economica locale. L’appuntamento di stasera in commissione sarà dunque un banco di prova importante per misurare la volontà dell’amministrazione di ascoltare le istanze delle minoranze e degli operatori del territorio.

RedCal

