VARENNA – Pomeriggio del primo maggio impegnativo nella galleria “Scoglio” della Statale 36, tra Lierna e Varenna. Alle 16 nella canna sud un tubo dell’antincendio è rimasto lesionato da una vettura, sul posto è intervenuta una autopompa dei Vigli del Fuoco di Bellano che ha provveduto a segnalare alle vetture in transito il pericolo e in collaborazione con Anas si è messa in sicurezza la strada.

Alle 17.30, nella canna nord, ha preso fuoco un mezzo pesante. I pompieri sono intervenuti con una autopompa, una autobotte e un carro-aria da Lecco, oltre alla autopompa bellanese già presente per l’intervento precedente. Una fortuna perché è stato così possibile intervenire in pochissimi istanti e limitare l’incendio alla sola parte bassa del veicolo.