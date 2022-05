ABBADIA LARIANA – Un’automobile ha preso fuoco attorno alle 13 di questo venerdì pomeriggio. Nessuna conseguenza per le persone, tuttavia le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno reso necessario chiudere la superstrada per un paio d’ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando di Lecco con una autopompa. La strada è stata riaperta alle 15.