LIERNA – Grave incidente poco dopo le 15 di questo sabato pomeriggio in Statale 36, in corsia sud all’altezza di Lierna. Ancora frammentarie le informazioni: si segnalano una caduta da moto e una autovettura in fiamme all’interno della galleria Scoglio. Sul posto stanno intervenendo in codice giallo Polstrada, Vigili del Fuoco con tre mezzi, ambulanza del Soccorso Bellanese e personale Anas.