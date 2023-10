MANDELLO DEL LARIO – Incidente stradale nella notte all’interno della galleria Luzzeno, lungo la Statale 36 in territorio Mandellese. Verso le due una automobile con a bordo due uomini di 23 e 48 anni ha sfondato le barriere che delimitavano il cantiere e si è scontrata con un furgone in uso agli operai che in quel momento erano al lavoro.

Sul posto due ambulanze e i Vigili del Fuoco, oltre a una pattuglia della Polizia Stradale che dovrà verificare cosa possa aver indotto l’automobilista a invadere il cantiere. Le conseguenze infatti sarebbero potute essere molto peggiori.