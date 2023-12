STATALE 36. RIAPERTA (ALLE 15) LA CORSIA NORD ABBADIA-BELLANO

LIERNA – Anas ha chiuso temporaneamente la carreggiata in direzione nord della Statale 36 in località Lierna per permettere la rimozione e la sistemazione dei cavi lungo la volta della galleria “Scoglio” (km 67,100). L’intervento si è reso necessario a seguito di danneggiamento degli apparati da parte di un autocarro che attraversava la galleria.

Per agevolare i flussi veicolari, il traffico leggero viene deviato in loco tra gli svincoli di 57,500 Abbadia e Bellano 75,300, i mezzi pesanti rientreranno in statale al km 91,000.

Il personale Anas sono sul posto per gestire l’emergenza e permettere la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO – Carreggiata riaperta poco dopo le 15.