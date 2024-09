STATALE 36. RIAPERTA NEL PRIMO POMERIGGIO LA GALLERIA LUZZENO

MANDELLO DEL LARIO – Come previsto è stata riaperta nel primo pomeriggio la carreggiata, in direzione Milano, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, chiusa in mattinata per caduta di calcinacci al km 61,400, all’altezza di Mandello del Lario, nella galleria Luzzeno.

La notizia è resa ufficiale da Anas, che ha proseguito verifiche e interventi per rimuovere i detriti caduti sulla sede stradale.

A partire dalle 21 di questa sera la corsia sarà richiusa per consentire la continuazione dei lavori di ripristino. Nei prossimi giorni Anas comunicherà la prosecuzione dei lavori che comunque interesserà le chiusure notturne e aggiornerà sulla situazione.