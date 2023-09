MILANO – Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il risanamento delle strutture interne delle gallerie Sornico, Genico, Ciserino dal km 65,295 al km 66,605 lungo la statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” nei comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano.

Per contenere i disagi al traffico e permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza le limitazioni saranno attive in orario notturno.

Nel dettaglio, da lunedì 4 settembre e fino a giovedì 7 settembre, la strada sarà chiusa in direzione nord dalle 21 alle 5, con chiusura contemporanea dello svincolo di Mandello del Lario al km 60,500.

In direzione Milano, invece, la chiusura sarà attive nella notte del 8 settembre dal km 75,300 al km 57,700, dalle 21 alle 5 del giorno successivo, gli svincoli di Piona, Dervio e Bellano non saranno fruibili durante lo svolgimento degli interventi.

Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato lungo la strada provinciale 72 tra gli svincoli di Bellano (km 75,200) e Abbadia Lariana (57,300).