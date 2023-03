COLICO – Sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nelle notti di martedì 21 e mercoledì 22 marzo saranno eseguiti alcuni interventi di manutenzione all’interno della galleria “Monte Piazzo”, tra gli svincoli di Bellano (km 75,200) e Trivio di Fuentes (km 91,600). Le attività riguardano in particolare il controllo periodico degli impianti, la pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque e la manutenzione del verde agli imbocchi.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza è necessaria la chiusura temporanea della statale. Al fine di contenere i disagi al traffico la chiusura sarà effettuata esclusivamente in orario notturno secondo le seguenti modalità: dalle 22 del 21 marzo alle 5 del giorno successivo, chiusura in direzione Sondrio con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano e rientro allo svincolo di Trivio di Fuentes; dalle 22 del 22 marzo alle 5 del giorno successivo, chiusura in direzione Lecco con uscita obbligatoria allo svincolo di Trivio di Fuentes e rientro allo svincolo di Bellano.

Il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 72.