GALBIATE – Ieri al Centro polifunzionale di protezione civile in località Sala al Barro di Galbiate, una riunione convocata dalla Provincia di Lecco nell’ambito delle periodiche attività di informazione e aggiornamento del Piano di gestione della mobilità sulla sponda orientale del Lario – SS36. L’incontro ha rappresentato l’occasione per una ulteriore condivisione, anche di carattere operativo, in merito alle attività previste dal Piano e sono stati consegnati ai Comuni specifici pannelli di preavviso della chiusura della SS36…