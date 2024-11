SS 36: CONTROMANO PER 10 CHILOMETRI PRIMA DI INVERTIRE LA MARCIA

LECCO – Contromano in Superstrada percorrendo una galleria e circa dieci chilometri in direzione sbagliata. È successo ieri verso le 8 in un tratto di Statale 36, quella verso Lecco e Milano, nella zona dell’Alto Lago, quando un uomo al volante di una Vw Golf ha commesso l’infrazione per poi rendersene conto invertendo la marcia con una pericolosa manovra a U.

A segnalare l’evento sono state diverse persone che hanno chiamato il 112 o utilizzando i social. Il conducente è stato visto anche nella galleria Regoledo, all’altezza del chilometro 74, tra Bellano e Perledo. Un tunnel lungo quasi 3 chilometri e mezzo. Probabilmente l’uomo ha imboccato dalla parte sbagliata la Superstrada allo svincolo di Maggiana, a Mandello del Lario.

Gli agenti della Polstrada di Bellano stanno cercando l’uomo utilizzando le immagini riprese dalle numerose telecamere installate lungo la Statale e la targa dei veicolo che guidava.

Per fortuna non è successo niente, nessun incidente. Diversamente da quel 19 ottobre 2022, quando Maimouna Gueye, un senegalese di 27 anni di Garlate alla guida di una Dacia, ha compiuto un’inversione in una galleria perdendo la vita insieme alla mamma Aida Sene, 56 anni, schiantatesi contro un’Audi di un quarantottenne di Seregno. Proprio dopo quell’incidente, oltre che ai ripetuti contromano, la segnaletica era stata potenziata.

