STAZIONE VARENNA-PERLEDO. FRAGOMELI (PD): “MAGGIOR PRESIDIO DA RFI”

MILANO – La stazione di Varenna-Esino-Perledo ha necessità di un presidio fino alla fine della stagione turistica. A chiederlo a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) è il consigliere regionale del PD Gian Mario Fragomeli, a seguito dell’ennesimo caos che si creato in stazione sabato scorso per il grande numero di turisti.

“Rfi – afferma Fragomeli – è intervenuta con prontezza, come avevo chiesto, per interventi manutentivi e per far fronte al grande afflusso di turisti che ogni fine settimana affollano il lago. È stato ripristinato un binario, allargata la panchina ed è in via di realizzazione un indicatore visivo. Ma ancora non basta“.