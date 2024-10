STEFANIA MARRAZZO È IL NUOVO QUESTORE DI LECCO

LECCO – Il nuovo Questore di Lecco è stato indicato nella figura della dirigente superiore della Polizia di Stato Stefania Marrazzo.

Nata a Napoli il 28 febbraio 1966, Marrazzo si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza; nel 1993 supera il concorso per funzionario di Polizia e viene assegnata alla Questura di Prato in qualità di dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Nel 1998, Marrazzo viene trasferita alla Questura di Frosinone, dove rimane sino al 2015 ricoprendo, negli anni, gli incarichi di dirigente dell’Ufficio Minori, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico e quello di capo di gabinetto del Questore, presidente del G.O.S., nonché portavoce della Questura.

Nel 2015 viene promossa primo dirigente e trasferita alla Questura di Catania, in qualità di dirigente della Divisione Anticrimine.

L’anno dopo viene nominata capo di gabinetto della Questura di Ancona.

Dal mese di giugno 2017 all’agosto 2021 è assegnata alla Questura di Milano con l’incarico di dirigente dell’Ufficio Personale.

Nel mese di settembre 2021 viene trasferita alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Ispettori, con l’incarico di direttore della Divisione II.

Il successivo mese di ottobre è stata assegnata alla segreteria del Dipartimento della P.S.– Ufficio I Analisi, coordinamento e documentazione con l’incarico di dirigente dell’Area I.

Il 1 luglio 2024 è stata promossa dirigente superiore della Polizia di Stato.