STEFANIA MARRAZZO IL NUOVO QUESTORE: “IMPEGNATI PER PREVENIRE”

LECCO – Stefania Marrazzo, nuovo questore della Provincia di Lecco, si è ufficialmente presentata alla città: dopo i ringraziamenti per la sua assegnazione, ha spiegato quelli che sono i suoi intenti: “Proseguirò nel lavoro svolto dal mio predecessore, ovviamente sempre in linea con quello che è assegnato dal prefetto”.

Marrazzo descrive la città di Lecco come virtuosa, un luogo carico dal punto di vista culturale e paesaggistico, sottolineando come sia effettivamente espressione di una grande attrazione turistica, ricordando la necessità di mantenere alta l’attenzione su uno scenario di questo tipo.

“Per me la prevenzione è tutto”, spiega, chiarendo come fare prevenzione attiva consenta di poter conoscere quelle che sono le peculiarità e problematiche di un territorio. Quindi si focalizza sul fatto che ogni territorio, secondo le sue esperienze, è un ambiente a se stante, ma che l’insieme porta ad avere una visione delle problematiche e gli strumenti migliori per affrontarle.

La parola più usata durante il suo intervento è proprio “prevenzione”, che, ricorda, “deve essere a 360° gradi e passa dal controllo del territorio in collaborazione con le altre forze di polizia e con tutte le altre istituzioni”.

Marrazzo accenna anche all’educazione alla legalità e ad una possibile collaborazione con gli istituti scolastici. Mostra una grandissima passione per il lavoro del poliziotto, che, come dice, “è un lavoro che si sceglie”; “già da ragazzina – continua – ho compreso da che parte dovevo stare”. E continua riaffermando che la sua linea guida poggia sulla conoscenza e la prevenzione, che è il primo passo per arrivare alla soluzione di un problema, intervenendo prima che la cosa diventi irrimediabile.

Mette in primo piano come il benessere degli uomini e delle donne al servizio del cittadino sia fondamentale e, alla domanda “come dovrebbe essere un buon questore?” Risponde con fermezza: “Per essere un buon questore bisogna avere una capacità di ascolto e di analisi di un territorio, la capacità di dare delle risposte immediate, che diano il più alto senso di sicurezza al cittadino.”

C.A.M.