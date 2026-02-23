“STIAMO FACENDO UN PERCORSO”: KRITTA E VALENTE DOPO LECCO-ALBINOLEFFE

LECCO – Federico Valente difende il cammino del Lecco e legge lo 0-0 con l’AlbinoLeffe come un’ulteriore tappa di crescita di un gruppo che ha ritrovato compattezza e solidità difensiva, arrivando a quota 50 punti dopo 28 giornate.

Il tecnico sottolinea che la squadra sta costruendo la propria identità partendo dalla fase difensiva, con la volontà di concedere il meno possibile e di mantenere la porta inviolata, consapevole di quanto pesino i gol incassati nelle gare interne nelle settimane passate.

Parla di un percorso che non può essere giudicato sul singolo risultato, ricordando che il “conto si fa dopo 38 giornate” e che l’obiettivo è fare il massimo possibile fino alla fine, restando agganciati al treno delle prime posizioni. Valente evidenzia come la squadra abbia mostrato intensità e applicazione, ma riconosce che negli ultimi metri manca ancora quella qualità e lucidità necessarie per trasformare la mole di gioco in occasioni veramente pericolose e in gol pesanti.

Marwane Kritta, protagonista di un’altra prova di grande concentrazione, sottolinea anzitutto la solidità del reparto arretrato, soddisfatto del fatto che il Lecco non abbia praticamente concesso occasioni nitide all’AlbinoLeffe in una partita molto equilibrata. Il difensore ammette che lo 0-0 lascia un po’ di amaro in bocca perché la squadra avrebbe voluto regalare una vittoria al pubblico del “Rigamonti-Ceppi”, ma invita a leggere il risultato anche alla luce della continuità difensiva che i blucelesti stanno dando al proprio percorso.

Kritta insiste sulla necessità di continuare a lavorare con umiltà per migliorare i punti deboli, soprattutto nella capacità di essere più incisivi in area avversaria senza perdere equilibrio, convinto che con questa compattezza prima o poi arriveranno anche i tre punti.

