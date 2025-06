STOP AI TRENI SUL LARIO. UNA LETTERA IMPLORA… MARIA TERESA D’AUSTRIA

All’Augusta Maestà

Maria Teresa d’Austria

Regia Hofburg di Vienna

Varenna, sul Lario, 11 giugno 2025

Maestà Nostra Amatissima,

Il nostro Lago di Como — quel ramo di Lecco che tanto esaltò il Suo sguardo imperiale — geme d’angoscia.

La ferrovia Lecco–Colico, concepita nel 1891 per celebrare l’amore che Vostra Maestà elargì al Lario e ultimata l’anno seguente, è stata brutalmente sospesa proprio all’alba della stagione estiva. L’arteria che nutre mercanti, studenti e pellegrini (di speranza) si è mutata in ferita aperta: convogli silenziati, rimpiazzati da omnibus ingombranti come elefanti nelle nostre vie strette, incapaci di abbracciare la folla; tempo, denaro e fiducia evaporano come bruma sulle acque.

Quale mente ottusa ha decretato lavori ai binari nel momento del massimo splendore turistico?

