STOP AI TRENI TRA MAGGIANICO E CALOLZIO NEL WEEKEND

LECCO – Dalle 18 di venerdì 31 ottobre fino alle 5:30 di lunedì 3 novembre, i treni non transiteranno tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco Maggianico. Questa interruzione è necessaria per permettere ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare lavori straordinari di manutenzione su una struttura metallica lungo la linea ferroviaria.

Un’ulteriore sospensione del servizio è prevista nel fine settimana dal 14 al 16 novembre, interessando nuovamente la tratta tra Lecco e la Valtellina, a pochi giorni dalla precedente interruzione avvenuta tra il 17 e il 19 ottobre.

In particolare, i treni regionali tra Lecco e Colico, così come quelli tra Sondrio e Tirano, resteranno fermi, mentre Trenord garantirà il collegamento tramite autobus sostitutivi. I treni regionali che viaggiano tra Colico e Sondrio circoleranno invece con orari e numerazioni aggiornate.

Per quanto riguarda la linea Milano – Lecco – Colico – Sondrio – Tirano, i treni seguiranno regolarmente il percorso tra Milano e Lecco. Tra Lecco e Colico, il servizio sarà sostituito da autobus, mentre tra Colico e Tirano i convogli circoleranno con orari modificati.

Trenord avverte i passeggeri che gli orari degli autobus potrebbero variare a causa delle condizioni del traffico stradale e ricorda che sui mezzi sostitutivi non è permesso trasportare biciclette.

Queste modifiche si rendono necessarie per completare i lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria lungo la sponda del lago, interventi in preparazione ai Giochi Olimpici Milano-Cortina del febbraio 2026.